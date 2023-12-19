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Кремль не анонсирует формат новогоднего обращения Путина

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Дмитрий Песков заметил, что заранее Москва не будет говорить о темах, которые поднимет Владимир Путин.

Кремль не будет анонсировать формат новогоднего телеобращения главы государства Владимира Путина к россиянам. Такой информацией в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 19 декабря поделился официальный представитель администрации при президенте Дмитрий Песков.

Как вы знаете, мы никогда этого не анонсируем. Не будем анонсировать и в этом году.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что лидер страны традиционно за несколько минут до наступления нового года обращается к согражданам. Политик подводит итоги уходящего года на фоне Москвы. В 2022 году Владимир Путин в канун праздника впервые произнес новогоднюю речь, находясь не у главного символа страны - Кремля. Президент обратился к гражданам из штаба Южного военного округа, расположенного в Ростове-на-Дону. Главу государства окружали военнослужащие и участники специальной военной операции.

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Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: владимир путин, дмитрий песков, кремль, новогоднее обращение
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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