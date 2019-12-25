Краснов потребовал задействовать все механизмы для профилактики нарушений на выборах в ГД

Генпрокурор РФ напомнил о нарушениях во время голосования за поправки в Конституцию.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов потребовал задействовать все механизмы для профилактики возможных нарушений на парламентских выборах осенью 2021 года. Об этом чиновник сообщил коллегам на расширенном заседании надзорного ведомства.

В текущем году состоятся выборы депутатов Государственной думы. Необходимо задействовать все механизмы профилактики правонарушений, своевременно пресекать их, чтобы обеспечить безопасность и законность выборного процесса. Игорь Краснов, генпрокурор РФ

Представитель Генпрокуратуры России рассказал, что в прошлом году ведомство заблокировало 74 онлайн-ресурса, которые предоставляли недостоверную информацию относительно внесения поправок в Конституцию России. Краснов считает, что целью злоумышленников было увеличить социальную напряженность в обществе и активировать протестную деятельность.

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Фото: Kremlin.ru