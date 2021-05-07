Краеведческий музей Выборга разместится в Инженерном доме после его реставрации

В обновленном здании планируют разместить залы, посвященные истории города Выборга на протяжении семи столетий.

В четверг, 3 марта, стало известно, что краеведческую экспозицию Выборга, расположенную сейчас в Выборгском замке, перенесут в другое место. Об этом сообщили во время заседания научно-методического совета Выборгского музея-заповедника.

Для этого в Инженерном доме начнут реставрационные и ремонтные работы. Окончательный проект реставрации разработают к концу года. Отметим, что краеведческий музей располагается в главном корпусе замка, однако скоро сам замок закроют на реставрацию.

Учитывая объем артефактов, которые накопили за 62 года, было принято решение разместить музей в отдельном здании.

В обновленном здании разместят залы, посвященные истории города Выборга на протяжении семи столетий, а также часть экспозиции "Природа Карельского перешейка".

Фото: Выборгский музей-заповедник