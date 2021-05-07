  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Краеведческий музей Выборга разместится в Инженерном доме после его реставрации
Сегодня, 10:35
108
smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Краеведческий музей Выборга разместится в Инженерном доме после его реставрации

0 0

В обновленном здании планируют разместить залы, посвященные истории города Выборга на протяжении семи столетий.

В четверг, 3 марта, стало известно, что краеведческую экспозицию Выборга, расположенную сейчас в Выборгском замке, перенесут в другое место. Об этом сообщили во время заседания научно-методического совета Выборгского музея-заповедника.

Для этого в Инженерном доме начнут реставрационные и ремонтные работы. Окончательный проект реставрации разработают к концу года. Отметим, что краеведческий музей располагается в главном корпусе замка, однако скоро сам замок закроют на реставрацию. 

Учитывая объем артефактов, которые накопили за 62 года, было принято решение разместить музей в отдельном здании. 

В обновленном здании разместят залы, посвященные истории города Выборга на протяжении семи столетий, а также часть экспозиции "Природа Карельского перешейка".

Фото: Выборгский музей-заповедник

Теги: выборг, инженерный дом, краеведческий музей
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области, Выборг,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии