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Косулю спасли со льда Байкала

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Животное не могло самостоятельно встать.

Косулю спасли со льда Байкала. Об этом сообщили представители Онгуренского лесничества ФГБУ "Заповедное Прибайкалье". Специалисты объяснили, что дикое животное оказалось в ловушке, так как его ноги постоянно разъезжались. Попавшего в беду зверя специалисты нашли во время патрулирования территории Прибайкальского национального парка. 

Скорее всего, косуля очутилась на льду из-за преследования волками. Это обычная и довольно распространённая ситуация. Мне с напарником пришлось ограничить её в движении, связать - чтобы в дороге она не травмировалась от испуга. На берегу зверь пришёл в себя и убежал. Похоже, обошлось без травм.

Герберт Мешков, госинспектор

Эксперты уточнили, что не смогут спасти косулю от волков, но обязаны защитить животное от возможных атак браконьеров.

Спасатели эвакуировали с акватории Финского залива 15 человек в День защитника Отечества.

Фото и видео: Фото:"Заповедное Прибайкалье"

Теги: байкал, заповедник, иркутская область, косуля, регионы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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