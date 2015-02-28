Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем Конституции

Ролик распространили в соцсетях специалисты "Роскосмоса".

Российские космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер (спецкор ТАСС) и Александр Горбунов с борта Международной космической станции поздравили соотечественников с Днем Конституции. Видеозапись распространили через социальные сети сотрудники пресс-службы государственной корпорации "Роскосмос".

Уважительное отношение к основному закону страны, неукоснительное соблюдение всех заложенных в конституции норм - это святая обязанность каждого гражданина РФ. Алексей Овчинин, космонавт

Александр Горбунов добавил, что строгое соблюдение принципов и норм Конституции России является залогом успешного развития государства. По его словам, население обязано передавать уважение и бережное отношение к основному закону в стране молодому поколению, а также прививать ему традиционные ценности и любовь к своей стране.

Напомним, что 12 декабря в стране ежегодно отмечается памятная дата - День Конституции РФ. В 1993 году на всенародном голосовании принят действующий основной закон России.

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Фото и видео: Роскосмос