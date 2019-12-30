Космонавт Падалка назвал причины застоя космической отрасли в России

Специалист назвал три главных причины.

Космонавт Геннадий Падалка назвал причины проблем России в космосе. Об этом эксперт рассказал в интервью "РИА Новостям". Стагнация в данной отрасли началась, по мнению эксперта, еще в 2000-ых. Основными причинами стали технологическое отставание и нехватка квалифицированных специалистов.

За последние два десятилетия отрасль действительно сильно сдала прокомментировал космонавт

Напомним, что российский сегмент МКС создан по технологиям 1980-ых годов. Перспективные модули МЛМ и НЭМ все еще на Земле, хотя должны были быть в составе сегмента еще в 2008 году. №Союз" уже не единожды подвергался модернизациям. Еще одним негативным фактором является неэффективное и нецелевое расходование бюджетных средств.

Ранее Piter.tv писал о том, что Россия впервые за 16 лет завершила год без космических аварий.

Видео: Youtube/ Dan Beaumont Space Museum