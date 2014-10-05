Миссия прошла успешно.

Космический грузовик "Тяньчжоу-2" отстыковался от китайской орбитальной станции. Об этом рассказали представители национального управления по программе пилотируемых полетов Пекина. Стыковка прошла успешно. Аппарат отделился от главного модуля "Тяньхэ". Операция проводилась на протяжении четырех часов. Она завершилась около 10:25 по местному времени (к 05:25 по московскому времени).

Техническое состояние "Тяньхэ" и "Тяньчжоу-2" в норме", - говорится в коротком заявлении. "Следующим этапом станет вывод на орбиту грузовика "Тяньчжоу-3" и пилотируемого корабля "Шэньчжоу-13. пресс-служба управления по космическим пилотируемым полетам

Напомним, что "Тяньчжоу-2" был запущен 29 мая с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. ГРузовик обеспечил транспортировку 6,8 тонны припасов для космонавтов, которые находились на протяжении трех месяцев на орбитальной станции.

Известно, что запуск "Тяньчжоу-3" запланирован на 20 сентября 201 года.

Космический грузовик КНР "Тяньчжоу-2" состыковался с орбитальной станцией.

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