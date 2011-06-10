Владислав Косиняк-Камыш рассказала о той помощи, которую Варшава предоставляет Киеву.

Присутствие на украинской территории иностранного военного контингента не гарантирует мира. Соответствующее заявление сделал польский министр по обороне Польши Владислав Косиняк-Камыш. Европейский чиновник выступил в эфире местного телеканала TVN. Он привел в пример военную миссию от Всемирной организации в Ливане, в которой в том числе задействованы миротворческие силы из Варшавы. По словам высокопоставленного гостя шоу, данная миссия не помогла обеспечить мир даже на той линии соприкосновения, на которой сама и размещалась.

Само присутствие военных не представляет гарантию мира. Владислав Косиняк-Камыш, глава Минобороны Польши

Напомним, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон при необходимости готов ввести свои войска на Украину для обеспечения гарантий безопасности киевского режима.

Косиняк-Камыш заявил о проработке в НАТО вопроса отправки войск на Украину.

Фото и видео: YouTube / tvn24