Корреспондент Первого канала Куксенкова получила ранения, попав под обстрел в Мариуполе

Журналистке пришлось готовить новостной сюжет из госпиталя в Донецке.

Корреспондент российского Первого канала Ирина Куксенкова получила ранения, попав под обстрел на территории украинского города Мариуполь. Об этом сообщается в новостном сюжете СМИ. Ведущая рассказала про инцидент, в котором пострадала ее коллега по работе. При этом она добавила, что пациентка Куксенкова передала в эфир тот ролик, который готовила о проведении специальной военной операции, прямо из больничного отделения. Она получила осколочное ранение ног. Уточняется, что женщина пострадала утром 12 апреля, когда в региона работали сразу несколько съемочных бригад. Команда Ирины, включающая оператора Дмитрия Качурина и звукооператора Никиту Севастьянова, не пострадала. В эфире уточнили, что журналистка получила бы больше повреждений, если бы ее не закрыли российские военные. Сейчас они также находятся в больнице. По словам ведущей программы новостей, военнослужащие приняли большую часть удара на себя.

В зоне накануне работало сразу несколько съемочных групп Первого канала, в том числе группа Ирины Куксенковой. Во время подготовки очередного репортажа Ирина с коллегами оказалась под огнем неприятеля. Ира получила ранения. заявление Первого канала

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Фото и видео: Telegram / Первый канал. Новости

