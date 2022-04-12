  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:02
105
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Корреспондент Первого канала Куксенкова получила ранения, попав под обстрел в Мариуполе

0 0

Журналистке пришлось готовить новостной сюжет из госпиталя в Донецке.

Корреспондент российского Первого канала Ирина Куксенкова получила ранения, попав под обстрел на территории украинского города Мариуполь. Об этом сообщается в новостном сюжете СМИ. Ведущая рассказала про инцидент, в котором пострадала ее коллега по работе. При этом она добавила, что пациентка Куксенкова передала в эфир тот ролик, который готовила о проведении специальной военной операции, прямо из больничного отделения. Она получила осколочное ранение ног. Уточняется, что женщина пострадала утром 12 апреля, когда в региона работали сразу несколько съемочных бригад. Команда Ирины, включающая оператора Дмитрия Качурина и звукооператора Никиту Севастьянова, не пострадала. В эфире уточнили, что журналистка получила бы больше повреждений, если бы ее не закрыли российские военные. Сейчас они также находятся в больнице. По словам ведущей программы новостей, военнослужащие приняли большую часть удара на себя.

В зоне накануне работало сразу несколько съемочных групп Первого канала, в том числе группа Ирины Куксенковой. Во время подготовки очередного репортажа Ирина с коллегами оказалась под огнем неприятеля. Ира получила ранения. 

заявление Первого канала

Губернатор Гладков сообщил о повреждении железнодорожных путей под Белгородом.

Фото и видео: Telegram / Первый канал. Новости
 

Теги: всу, ирина куксенкова, мариуполь, первый канал
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии