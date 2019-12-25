Коронавирус охватил 33 населённых пункта Ленобласти

За сутки количество зараженных возросло на 5 человек.

Коронавирус обнаружен в 33 населённых пунктов Ленобласти

По состоянию на понедельник, 6 апреля, инфекция COVID-19 обнаружена у жителей 33 населённых пунктов Ленобласти. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.

Напомним, что за сутки число зараженных увеличилось на 5 человек. Таким образом, всего в 47-ом регионе выявлено 62 зараженных в следующих населённых пунктах:

Бокситогорский район: Пикалёво

Всеволожский район: Всеволожск, Мурино, Энколово, Кудрово, Новое Девяткино, Новая Проба, Щеглово, Янино, Янино-1, Воейково, Осельки

Выборгский район: Выборг, Перово, Гармония, Гончарово, Прибылово, Разметелево

Гатчинский район: Гатчина, Тайцы, Никольское

Кингисеппский район: Кингисепп

Кировский район: Кировск

Лодейнопольский район: Лодейное Поле

Ломоносовский район: Михайловская, СНТ "Возрождение", Петергоф-Сити

Подпорожский район: Подпорожье, Волнаволок

Приозерский район: Сосново, ДНП "Суванто"

Тихвинский район: Тихвин

Тосненский район: Глинка

Ранее мы сообщали о том, что заболевший коронавирусом травматолог из Гатчины может сесть в тюрьму за выход на работу.

Фото: Pixabay