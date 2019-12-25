Коронавирус охватил 33 населённых пункта Ленобласти

Коронавирус обнаружен в 33 населённых пунктов Ленобласти
По состоянию на понедельник, 6 апреля, инфекция COVID-19 обнаружена у жителей 33 населённых пунктов Ленобласти. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.
Напомним, что за сутки число зараженных увеличилось на 5 человек. Таким образом, всего в 47-ом регионе выявлено 62 зараженных в следующих населённых пунктах:
Бокситогорский район: Пикалёво
Всеволожский район: Всеволожск, Мурино, Энколово, Кудрово, Новое Девяткино, Новая Проба, Щеглово, Янино, Янино-1, Воейково, Осельки
Выборгский район: Выборг, Перово, Гармония, Гончарово, Прибылово, Разметелево
Гатчинский район: Гатчина, Тайцы, Никольское
Кингисеппский район: Кингисепп
Кировский район: Кировск
Лодейнопольский район: Лодейное Поле
Ломоносовский район: Михайловская, СНТ "Возрождение", Петергоф-Сити
Подпорожский район: Подпорожье, Волнаволок
Приозерский район: Сосново, ДНП "Суванто"
Тихвинский район: Тихвин
Тосненский район: Глинка
Ранее мы сообщали о том, что заболевший коронавирусом травматолог из Гатчины может сесть в тюрьму за выход на работу.
Фото: Pixabay
Обсуждение ( 0 )