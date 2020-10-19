Корабли Каспийской флотилии "уничтожили" авиацию условного противника на учениях при помощи пуска ракет семейства "Калибр". Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны России.
Известно, что учения проводились совместно с боевыми расчётами загоризонтной радиолокационной станции "Подсолнух", которая помогала найти и уничтожить условного противника.
Корабли успешно справились с поставленной задачей. Наведение осуществляли по данным РЛС.
Ранее фрегат "Маршал Шапошников" вышел на второй этап заводских ходовых испытаний.
Видео: YouTube / Минобороны России
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