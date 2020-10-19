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Корабли Каспийской флотилии "уничтожили" авиацию условного противника на учениях

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Корабли успешно справились с поставленной задачей.

Корабли Каспийской флотилии "уничтожили" авиацию условного противника на учениях при помощи пуска ракет семейства "Калибр". Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны России.

Известно, что учения проводились совместно с боевыми расчётами загоризонтной радиолокационной станции "Подсолнух", которая помогала найти и уничтожить условного противника.

Корабли успешно справились с поставленной задачей. Наведение осуществляли по данным РЛС.

Ранее фрегат "Маршал Шапошников" вышел на второй этап заводских ходовых испытаний.

Видео: YouTube / Минобороны России

 

Теги: каспийская флотилия, минобороны, учения
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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