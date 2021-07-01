Корабли ЧФ провели учебные стрельбы в Чёрном море

Экипажи кораблей "Орск" и "Саратов" проверили артиллерию.

Корабли Черноморского флота провели учебные стрельбы в Чёрном море. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ЧФ. По данным военнослужащих, в мероприятиях приняли участие экипажи больших десантных кораблей "Орск" и "Саратов". Моряки использовали артиллерию во время отработки совместных миссий.

Стрельбы прошли в соответствии с планом боевой подготовки соединения больших десантных кораблей ЧФ в морских полигонах Черного моря. пресс-служба ЧФ ВМФ РФ

Экипажи успешно отработали операции, связанные с прикрытием условной высадки сил морского десанта, а также атаковали огнем морские и воздушные цели противника. В том числе стрельба велась и по макетам плавающих мин. Все заданные объекты были ликвидированы. Во время военных тренировок для гражданского судоходства был закрыт участок акватории региона.

Напомним, что на северо-западе Черного моря с понедельника проводятся учения стран НАТО Sea Breeze. В них задействованы пять тысяч человек, 40 боевых самолетов, 32 военных корабля. К тренировкам приглашены военнослужащие Украины, Грузии.

ВМС Ирана начали учения в Каспийском море.

Видео: Telegram / РИА Новости