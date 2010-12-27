Консул Пакистана лишился в Северной столице собственного "Хендая"

В Невском районе угонщики покусились на собственность почетного консула Пакистана.

В Невском районе Петербурга угнали автомобиль, принадлежавший почетному консулу Пакистана. Временно на машине ездил сотрудник посольства восточно африканской страны Джибути. Инцидент произошел вечером 10 декабря.

Как стало известно, преступники украли “Хендай Санта Фе”. Иномарка была припаркована на территории гипермаркета по Дальневосточному проспекту. Злоумышленникам удалось провернуть дело в течении часа, когда водитель ушел за продуктами.

В настоящее время по данному происшествию возбуждено уголовное дело. Собственник оценил причиненный материальный ущерб в 1,2 миллиона рублей.