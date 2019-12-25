В бюджете МО «Выборгский район» прогнозируется ежегодное увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов, также предусмотрено увеличение объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета.

1 декабря городские депутаты утвердили в первом чтении проект бюджета муниципального образования "Город Выборг" на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. В заседании, которое провел глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин, участвовал глава районной администрации Ильдар Гилязов.

Главным финансовым документом утверждаются основные характеристики местного бюджета на трехлетний период. В частности, в 2021 году прогнозируемый общий объем доходов составит 656 381,4 тыс. рублей; расходов - 664 060,9 тысяч рублей; дефицит - 7 679,5 тысяч рублей.

Как отметил председатель комитета финансов районной администрации Константин Паничев, в 2022 и 2023 годах дефицит бюджета не предусматривается.

Прогнозируется ежегодное увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов. Так, в 2021 году они составят 599 529,8 тысяч рублей; 2022 году - 615 575,0 тысяч рублей; 2023 году - 633 239,6 тысяч рублей.

Также предусмотрено увеличение объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета МО "Выборгский район" в сравнении с 2020 годом на 17 945,5 тыс. рублей.

В рамках расходной части 588 513,4 тыс. рублей (88,6% от общего объема) выделяется в следующем году на реализацию муниципальных программ. Среди основных: "Развитие автомобильных дорог МО "Город Выборг", "Благоустройство МО "Город Выборг", "Развитие культуры в городе Выборге" и "Развитие физической культуры в МО "Город Выборг".

Резервный фонд администрации муниципального образования ежегодно. предусматривает 9 000,0 тыс. рублей на финансирование непредвиденных расходов (проведение аварийно-восстановительных работ и мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других аварийных и чрезвычайных ситуаций).

Отметим, 8 декабря состоится второе чтение бюджета МО "Город Выборг".

Ранее мы сообщили о том, что проект решения о бюджете Выборгского района утвержден в первом чтении.

Фото: Piter.TV