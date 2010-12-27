Конференция "Женский Бизнес Драйв" собрала более 300 деловых женщин из Ленобласти

Конференция стала финальным этапом образовательной бизнес-программы "Хочу, могу, делаю!", в которой приняли участие более 150 женщин-предпринимателей.

Конференция "Женский Бизнес Драйв" собрала более 300 деловых женщин из Ленинградской области.

"В отличие от сферы государственного управления, в бизнесе женщин меньше, чем мужчин. Но в социальном предпринимательстве вы, безусловно, монополисты. И мы не случайно уделяем внимание именно женскому бизнесу, его поддержке и созданию условий для развития. На ваших плечах, помимо бизнеса, семья, и поэтому риск для вас намного больше", – сказал в приветственном слове заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

Конференция стала финальным этапом образовательной бизнес-программы "Хочу, могу, делаю!", в которой приняли участие более 150 женщин-предпринимателей. Такое обучение было организовано в Ленинградской области впервые в рамках регионального проекта "Популяризация предпринимательства" и нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

В 2019 году программа поддержки женского предпринимательства в области получила активное развитие. На субсидии социальным предпринимателям, большинство из которых – женщины, правительством Ленинградской области направлено 15 млн рублей.

Социально ориентированных малых и средних компаний в регионе становится все больше — сегодня их свыше 2,2 тысяч. По сравнению с 2018 годом прирост составил 37,5%. В реестре получателей услуг областного Фонда поддержки предпринимательства свыше 300 предприятий.

Тем не менее, в числе "женских" компаний не только социальные предприниматели, но и производственные предприятия (сувениры, деревянные изделия, пошив текстильных изделий), а также женщины, развивающие бизнес в сфере туризма.

Источник: пресс-служба ЛО