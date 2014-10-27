Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости куда сходить в петербурге Концерты
Концерт гитариста Константина Никольского
Вчера, 19:00
0
lesjasap
147

Концерт гитариста Константина Никольского

0
 
 

Известный корифей советской и российской рок-музыки сыграет собственный концерт в "Зале у Финляндского".

21 октября в “Концертном зале у Финляндского вокзала” выступит известный гитарист Константин Никольский. Артист исполнит такие песни как “Мой друг художник и поэт”, “Ночная птица”, “Я сам из тех…”, “Один взгляд назад”, “Птицы белые мои”, “От любви к любви”, “Прошедший день”, “Я бреду по бездорожью”. Авторами этих композиция выступает сам музыкант. 
 
Начало выступления: 19.00. Место проведения: Концертный зал у Финляндского вокзала (Арсенальная набережная, 13/1). Продолжительность концерта - 1,5 часа.
 
Видео: YouYube/rusvesna. su1945
Теги: акустика , живое выступление , концерт
Категории: куда сходить в петербурге Концерты

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5