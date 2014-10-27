Концерт гитариста Константина Никольского

Известный корифей советской и российской рок-музыки сыграет собственный концерт в "Зале у Финляндского".

21 октября в “Концертном зале у Финляндского вокзала” выступит известный гитарист Константин Никольский. Артист исполнит такие песни как “Мой друг художник и поэт”, “Ночная птица”, “Я сам из тех…”, “Один взгляд назад”, “Птицы белые мои”, “От любви к любви”, “Прошедший день”, “Я бреду по бездорожью”. Авторами этих композиция выступает сам музыкант.

Начало выступления: 19.00. Место проведения: Концертный зал у Финляндского вокзала (Арсенальная набережная, 13/1). Продолжительность концерта - 1,5 часа.

Видео: YouYube/rusvesna. su1945