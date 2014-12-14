Концерт "Звездные войны. Музыкальное шоу в Планетарии"

Легендарная музыка из киносаги "Звёздные войны" прозвучит на органе в самом космическом месте Санкт-Петербурга!
Мелодии, ставшие гимном нескольких поколений, виртуозное исполнение и масштабный видеоконтент на самом большом проекционном куполе в Мире!
Тематические персонажи, атмосферный закадровый голос и множество других сюрпризов для настоящих ценителей.
Полное погружение во вселенную Звёздных войн ждёт вас!
Исполнители:
Ведущие музыканты Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов, солисты и приглашенные музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии.
Продолжительность концерта: 1 час 10 минут без антракта.
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