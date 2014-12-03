Концерт "Звездные войны" состоится в Планетарии 1 в 22:30 23 февраля

Легендарная музыка из киносаги "Звёздные войны" прозвучит на органе в самом космическом месте Санкт-Петербурга!

Мелодии, ставшие гимном нескольких поколений, виртуозное исполнение и масштабный видеоконтент на самом большом проекционном куполе в Мире!

Тематические персонажи, атмосферный закадровый голос и множество других сюрпризов для настоящих ценителей.

Полное погружение во вселенную Звёздных войн ждёт вас!

Исполнители: Ведущие музыканты Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов, солисты и приглашенные музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии.

Продолжительность концерта: 1 час 10 минут без антракта.