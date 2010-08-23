Концерт "Вивальди. Времена года"

Концерт классической музыки "Вивальди. Времена года" пройдет 25 июля в Эрмитажном театре. Начало – в 19:00. Для слушателей старше 6 лет.

"Времена года" Антонио Вивальди прозвучат в исполнении Балтийского симфонического оркестра. Предполагается, что сонеты к каждому концерту написал сам композитор.

В звуке "Времен года" переданы зимняя стужа и осенняя меланхолия, весеннее пробуждение и лень летнего зноя. У слушателей создастся эффект полнейшего погружения в калейдоскоп сезонов.

В программе – Антонио Вивальди: концерт для двух скрипок с оркестром, "Времена года" (цикл из четырех концертов для скрипки с оркестром), "Маленькая симфония".

Фото: pxhere