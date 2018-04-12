В Петербурге прошел концерт группы "THE RASMUS"

Финские рокеры запустили большой гастрольный тур по России.

Весной 2018 года финская группа "THE RASMUS" запустила большой гастрольный тур по России. Музыканты грозились проехать через всю страну - от Владивостока до Калининграда. 5 апреля они остановились в клубе А2, чтобы порадовать петербургских фанатов.

Первый российский концерт группы прошел более 20 лет назад в одном из питерских ночных клубов. Тогда жители Северной столицы узнали, что такое настоящий финский рок.

За два десятилетия финские рокеры обзавелись фанатами разных возрастов. В зале клуба веселилась молодежь и люди старшего поколения. Группа презентовала фанатам новую песню "Paradise". Она выйдет вы новом альбоме "Dark Matters" этой осенью.

Концерт длился более двух часов. Зрители пытались запомнить каждую песню, и даже записывали видео на телефон. Следующий концерт гастрольного тура THE RASMUS пройдет уже в другом городе. Финны отправятся в Мурманск.

Фото и видео: Piter.TV.