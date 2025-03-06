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Концерт "Симфоническое Rammstein-шоу"
Сегодня, 20:00
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ElenaSmurygina Добавить в Яндекс.Новости

Концерт "Симфоническое Rammstein-шоу"

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Концерт "Симфоническое Rammstein-шоу" состоится 20 декабря в Клубе А2 в 20:00

Грандиозное симфоническое RAMMSTEIN-шоу в A2!

Любимая музыка, ставшая классикой, в исполнении оркестра им. Тилля Линдеманна, приглашённые солисты ведущих оперных театров, яркие костюмы и сценические театрализации!

Оркестр, рок-бэнд и оперные певцы исполнят 20 культовых треков Rammstein. Это будет настоящий подарок для поклонников группы — прозвучат как ранние хиты, так и более новые работы.

Шоу, ставшее настоящей сенсацией!

Погрузитесь в мир симфонического экспрессионизма!

Возрастной ценз 12+

Теги: amadeus concerts
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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