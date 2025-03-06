Концерт "Симфоническое Rammstein-шоу"

Грандиозное симфоническое RAMMSTEIN-шоу в A2!
Любимая музыка, ставшая классикой, в исполнении оркестра им. Тилля Линдеманна, приглашённые солисты ведущих оперных театров, яркие костюмы и сценические театрализации!
Оркестр, рок-бэнд и оперные певцы исполнят 20 культовых треков Rammstein. Это будет настоящий подарок для поклонников группы — прозвучат как ранние хиты, так и более новые работы.
Шоу, ставшее настоящей сенсацией!
Погрузитесь в мир симфонического экспрессионизма!
Возрастной ценз 12+
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