Концерт "ROCK При Свечах" состоится в Яани Кирик 23 ноября в 19:00

"Рок при свечах" – невероятно красивая шоу-программа, ставшая визитной карточкой, стремительно набирающего популярность, авторского проекта "Звук Cвета".

Музыканты подготовили, впечатляющее по искренности и близости к зрителю, музыкальное шоу в свете сотен свечей. Это удивительное погружение в мир современной авторской музыки, во вселенную переживаний и состояний, где есть и мощь экспрессии рока, и свобода эмбиент, и проникновенность, и лиричность этно-направления, и строгость классики.

Уникальность программы в глубоком проникновении в смыслы, где содержание не ограничивает форма, где каждый номер проходит в сердце напрямую, и каждая песня - новая история, которая пробирает "до мурашек". На сцене – живой рояль, а не электронные клавишные! Струнный ансамбль, а не синтезатор! Такие разные, но поразительно гармонично звучащие музыканты.

На стыке жанров и направлений, в сочетании традиционных рок-инструментов, классических рояля и флейты, и даже народной балалайки, вы услышите песни о вечности, о любви, о красоте…

Тысячи зрителей Северной столицы полюбили концерты группы "Звук Света" и шоу "Рок при свечах" за необычайную эстетику и вкус, за контрастность и яркость, за глубину и содержание.

"Рок при свечах" от группы "Звук Света" – это:

современная яркая авторская музыка, ёмкая и содержательная, понятная всем, у кого есть сердце;

песни на русском языке, где каждая - отдельная страница глубинных погружений, размышлений, состояний;

команда высококлассных музыкантов, горящих своим делом, всецело любящих музыку и открывающих зрительские сердца.

Продолжительность концерта - 2 часа