Концерт "Пятигорск + Союз"

Команда "Пятигорск" начала свой путь в 2009 году, а "Союз" образовался в 2011 году. Объединения представят лучшие эфирные номера и выступления, которые показывали в Высшей Лиге и проектах "Игра" и "Концерты" на ТНТ.
Выступят Ольга Картункова, Екатерина Моргунова, Артур Диланян, Влад Хелоян, Татьяна Винокурова, Айдар Гараев, Артем Муратов, Елена Гущина, Виктор Щетков, Александр Алымов и Кирилл Коковкин. Шоу-программа будет состоять не только из лучших номеров команд, но и из специально созданных для мероприятия миниатюр и интерактивов со зрителями.
Фото: pxhere
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