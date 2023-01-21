Концерт "Пятигорск + Союз"

Шоу-программу "Пятигорск + Союз" покажут 3 сентября во Дворце культуры имени Ленсовета. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 12 лет.

Команда "Пятигорск" начала свой путь в 2009 году, а "Союз" образовался в 2011 году. Объединения представят лучшие эфирные номера и выступления, которые показывали в Высшей Лиге и проектах "Игра" и "Концерты" на ТНТ.

Выступят Ольга Картункова, Екатерина Моргунова, Артур Диланян, Влад Хелоян, Татьяна Винокурова, Айдар Гараев, Артем Муратов, Елена Гущина, Виктор Щетков, Александр Алымов и Кирилл Коковкин. Шоу-программа будет состоять не только из лучших номеров команд, но и из специально созданных для мероприятия миниатюр и интерактивов со зрителями.

Фото: pxhere