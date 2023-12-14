Концерт "PINK FLOYD SHOW" состоится в клубе А2 14 ноября в 20:00

PINK FLOYD SHOW на сцене А2!

Грандиозное шоу от Amadeus Concerts - создателей ярчайших симфонических проектов "Легендарные ROCK-ХИТЫ" и "Rammstein-шоу". Эти шоу стали одними из самых мощных трибьют-мероприятий в России и задали высокую планку.

И вот теперь для всех поклонников рока - настоящий музыкальный праздник! Красивейшие симфонические аранжировки известных хитов Pink Floyd в исполнении оркестра 300-летия Санкт-Петербурга. На сцене будут лучшие музыканты Петербурга, танцоры, оперные солисты и театрализации.

Это будет шоу, достойное своего названия. Не пропустите!