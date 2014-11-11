Концерт "Орган в Планетарии. Солнце" состоится в 22:30 в Планетарии №1

"Орган в Планетарии" от Amadeus Concerts - двухдневный цикл концертов, посвященный небесным телам нашей солнечной системы: Солнцу и Луне

Когда люди слышат орган впервые, очень часто его звучание кажется им чем-то "космическим". И это так! Приглашаем вас на поистине уникальное событие в самый большой Планетарий в Европе. Огромный купол с проекцией настоящего космического путешествия под звук Короля Инструментов. Специально подобранные программы, которые перевернут ваше представление об органной музыке и познакомят с шедеврами классики. Каждый концерт цикла - это полное погружение в мир одной из стихий Космоса, с разным звучанием и эмоциональным окрасом, соответствующим энергии Планеты - дня!

Что вас ожидает на концерте:

путешествие в Космос под самым большим в Европе куполом Планетария;

особая музыкальная программа, произведения в которой специально подобраны под каждый день органного цикла. Вы сможете услышать бессмертные шедевры Баха, Генделя, Вивальди, Листа, Мусоргского и других великих композиторов;

виртуозное исполнение от ведущих музыкантов Санкт-Петербурга, лауреатов международных конкурсов, солистов Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии;

внимательный персонал, относящийся к каждому гостю с любовью и отзывчивостью.

Исполнители: каждый день цикла мы приглашаем музыкантов, которые наиболее цельно передают энергию каждой из космических стихий через органную музыку. Помимо органа в некоторые дни цикла будут участвовать скрипка, виолончель и флейта, это станет сюрпризом для наших гостей.

Продолжительность концерта - 1 час 10 минут (без антракта)