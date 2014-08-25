Концерт "Орган в Планетарии. Halloween" состоится 31 октября в 22:30 в Планетарии №1, крупнейшем в Петербурге

Как встретить самый мистический праздник?

Amadeus Concerts предлагает неожиданное решение - посетить в этот день концерт в Планетарии 1 и насладиться прекрасной органной музыкой! Огромный купол с проекцией звёздного неба под звук Короля Инструментов. И только в этот вечер - уникальная программа музыкальных мистификаций. Орган, рояль, скрипка, виолончель и известные произведения с таинственной историей создания...

Прекрасные музыканты, поистине космическая музыка и полное погружение в космическую атмосферу Планетария!

Исполнители: ведущие музыканты Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов, солисты и приглашенные музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии.

Продолжительность концерта: 1 час без антракта.