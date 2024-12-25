Концерт "Музыка при свечах. Мелодии рождества" состоится 5 января в 20:00 в соборе Яани Кирик

К рождественским праздникам Amadeus Concerts подготовили петербуржцам великолепный подарок. В одном из самых красивых и романтичных мест северной столицы — Яани Кирик — состоится праздничный органный концерт "Музыка При Свечах. Мелодии Рождества".



Свет сотен свечей в величественном зале лютеранской церкви, и особенная музыкальная программа — захватывающий дух рождества почувствуют даже те, кто редко впечатляется. На сцене в этот вечер: рояль, флейта, виолончель и сам король инструментов — орган.

Исполнители:

Ведущие музыканты Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов, солисты и приглашенные музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии.

Продолжительность концерта: 1 час 10 минут без антракта.