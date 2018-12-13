Концерт ЛСП

Белорусская хип-хоп группа "ЛСП" выступит в клубе А2. Главный музыкальный идеолог проекта, Олег Савченков, в деле с 2004 года. Однако главных побед он добился за последние несколько лет, благодаря поддержке покойного битмейкера Ромы Англичанина.
Коллектив решил выйти на новый уровень и дать концерт на одной из крупнейших площадок Северной столицы - СК Юбилейный.
Адрес: Добролюбова проспект д.18, Санкт-Петербург
Возрастное ограничение: 18+
Цена билета: от 600 рублей.
Фото: ВК / ЛСП
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