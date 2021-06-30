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Компания из Израиля показала в ролике о новой ракете "уничтожение" российского катера

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Новая ракета может уничтожить уничтожать морские и наземные цели на расстоянии до 300 километров.

Израильская компания Rafael Advanced Defense Systems представила автономную высокоточную ракетную систему пятого поколения Sea Breaker. Презентовала компания разработку в анимационном ролике, в котором демонстрировалось уничтожение российского ракетного катера советского производства. Ролик опубликован на сайте компании

Отмечается, что ракета способна уничтожить на расстоянии до 300 километров как морские, так и наземные цели в условиях сильного радиоэлектронного противодействия. Сообщается, что одна ракета способна, чтобы нейтрализовать корабль размером с фрегат.

В ролике показано уничтожение ракетного катера с бортовым номером 962. Как пишет РИА Новости, такой катер Р-71 "Шуя" (проект 1241) был спущен на воду в 1983 году. Он входит в состав Черноморского флота Военно-морского флота России.

Ранее мы писали, что раскрыты детали подготовки нового терминала для петербургского аэропорта. Проектирование терминала начнется в следующем году. 

Видео: Rafael Advanced Defense Systems 

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Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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