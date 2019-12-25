Компания Илона Маска собрала самую высокую в истории ракету

SapaceX побила рекорд советской ракеты сверхтяжелого класса Н-1.

Американская компания SpaceX, принадлежащая предпринимателю Илону Маску, собрала самую высокую в истории ракету. Об этом рассказали представители информационного портала Nasaspaceflight. Специалисты уточнили, что авиакосмические инженеры завершили сборку двухступенчатого многоразового носителя Starship. Миссия проведена на космодроме в штате Техас.

Известно, что систему ракеты входят Booster 4 (прототип ступени Super Heavy), а также SN20 (прототип самого Starship). Общая высота комплекса достигает 120 метров. Этот показатель на 20 сантиметров выше, чем размер советской ракеты-носителя сверхтяжелого класса Н-1. Американская конструкция возвышается вместе со стартовой площадкой на 145 метров. В качестве примера можно привести высоту пирамиды Хеопса: она достигает в высоту всего 136 метров.

Напомним, что финальную версию ракеты протестируют во время орбитального полета над Мексиканским заливом. Дата старта ракеты не определена. Компания пока что не имеет для этого разрешения от Федерального управления гражданской авиации.

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Фото: Twitter/SpaceX