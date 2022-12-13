Коммунальные тарифы в Петербурге не будут повышать до лета 2024 года

Последний раз показатель увеличивали в декабре 2022-ого.

В ближайшие полтора года в Северной столице не будут расти тарифы на коммунальные услуги. Об этом "‎Петербургскому дневнику" сообщил председатель комиссии ЗакСа Северной столицы по городскому хозяйству и созданию комфортной городской среды Александр Ходосок.

Руководитель напомнил, что последнее повышения тарифов происходило в декабре 2022 года. Она варьируется от 8,4% до 9%.

Но, по той информации, которая есть у меня, до 1 июля 2024 года в Петербурге тарифы пересматриваться не будут. Все тарифы, которые действуют сегодня, останутся такими же еще полтора года. Александр Ходосок, председатель комиссии ЗакСа Петербурга по городскому хозяйству и созданию комфортной городской среды

Напомним, что в декабре 2022 года тарифы на коммунальные услуги в Петербурге суммарно выросли на 8,5%, что ниже среднегодового уровня инфляции, равного по данным Минэкономразвития РФ 13,9%.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти хотят отменить межтарифную разницу для услуг ЖКХ.

Фото: Piter.TV