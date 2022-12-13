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Коммунальные тарифы в Петербурге не будут повышать до лета 2024 года
Сегодня, 9:03
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Коммунальные тарифы в Петербурге не будут повышать до лета 2024 года

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Последний раз показатель увеличивали в декабре 2022-ого.

В ближайшие полтора года в Северной столице не будут расти тарифы на коммунальные услуги. Об этом "‎Петербургскому дневнику" сообщил председатель комиссии ЗакСа Северной столицы по городскому хозяйству и созданию комфортной городской среды Александр Ходосок.

Руководитель напомнил, что последнее повышения тарифов происходило в декабре 2022 года. Она варьируется от 8,4% до 9%.

Но, по той информации, которая есть у меня, до 1 июля 2024 года в Петербурге тарифы пересматриваться не будут. Все тарифы, которые действуют сегодня, останутся такими же еще полтора года.

Александр Ходосок, председатель комиссии ЗакСа Петербурга по городскому хозяйству и созданию комфортной городской среды

Напомним, что в декабре 2022 года тарифы на коммунальные услуги в Петербурге суммарно выросли на 8,5%, что ниже среднегодового уровня инфляции, равного по данным  Минэкономразвития РФ 13,9%. 

Ранее мы сообщили о том, что в  Ленобласти хотят отменить межтарифную разницу для услуг ЖКХ.

Фото: Piter.TV

Теги: оплата услуги жкх, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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