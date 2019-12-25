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Петербуржцам рассказали о стоимости коммунальных услуг в декабре
Сегодня, 10:33
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Петербуржцам рассказали о стоимости коммунальных услуг в декабре

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Суммарно счёт вырастет по сравнению с ноябрём на 8,5%.

Жителя Северной столицы рассказали, как в городе изменятся тарифы на услуги ЖКХ в декабре. Как сообщила пресс-служба Смольного, в общей сложности счёт за "коммуналку" вырастет на 8,5%, или на 235 рублей. 

Стоимость горячей воды возрастёт на 8,4%, холодной воды и услуг по обращению с отходами – на 8,5%, а отопления – на 8,4%. Тариф на электричество зависит от типа дома и суточной системы исчисления: он поднимется в диапазоне от 8,2% до 9,4%. 

Таким образом, общий платёж  за коммунальные услуги составит около 3 тыс. рублей в месяц.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы начнут получать новую квитанцию ЖКУ с января.

Фото: Piter.TV

Теги: жкх, коммунальные услуги, правительство петребурга, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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