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Коммунальная авария в Пушкине оставила жителей без тепла до утра
Сегодня, 22:17
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Коммунальная авария в Пушкине оставила жителей без тепла до утра

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Прорыв произошел у дома № 1/5 по Октябрьскому бульвару в Пушкине.

В Пушкинском районе Петербурга из-за коммунальной аварии лома остались без тепла. Об этом рассказали в районной администрации. 

Прорыв произошел у дома № 1/5 по Октябрьскому бульвару в Пушкине. Так, с 12:00 часов отключены от теплоснабжения отдельные здания на Академическом проспекте, Октябрьском бульваре, Дворцовой, Ленинградской, Леонтьевской, Магазейной, Новой, Оранжерейной, Церковной и Школьной улицах, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что работы должны завершиться до 7:20 8 февраля, однако специалисты ГУП ТЭК пообещали закончить ремонт как можно быстрее.

Фото: Piter.tv
 

Теги: авария
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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