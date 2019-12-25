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Комитет по печати продлит контракты на украшение Петербурга к 9 мая
Сегодня, 10:51
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IRINA_CHALKINA

Комитет по печати продлит контракты на украшение Петербурга к 9 мая

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Причиной стал перенос публичных мероприятий, которые были запланированы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне из-за противовирусных мероприятий.

В понедельник, 18 мая, стало известно о том, что Комитет по печати продлит контракты на украшение Петербурга к 9 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что соответствующие меры напрямую связаны с переносом публичных мероприятий, которые были запланированы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне из-за противовирусных мероприятий. В пояснительной записке сказано, что повторное оформление города к 9 мая требует дополнительных расходов бюджета Петербурга. 

Предполагается, что договоры на оформление продлят до 21 декабря. 

Ранее мы сообщали о том, что Мариинский театр перенес майские постановки на осень.

Фото:Piter.TV

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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