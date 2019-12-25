Комбайнёр подорвался на мине в Белгородской области

Пострадавший попал в больницу. У него диагностировали черепно-мозговую травму.

В Белгородской области комбайнёр пострадал из-за мины. Инцидент произошел в Валуйском городском округе, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

По предварительным данным, мужчина наехал на комбайне на опасное устройство. Губернатор заявил, что ЧП произошло в месте, где установлены таблички, предупреждающие об опасности.

Пострадавший попал в больницу. У него диагностировали черепно-мозговую травму.

Пострадавшего доставили в больницу с черепно-мозговой травмой.

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Фото: Piter.tv