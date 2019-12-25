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Комбайнёр подорвался на мине в Белгородской области
Сегодня, 18:05
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Комбайнёр подорвался на мине в Белгородской области

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Пострадавший попал в больницу. У него диагностировали черепно-мозговую травму. 

В Белгородской области комбайнёр пострадал из-за мины. Инцидент произошел в Валуйском городском округе, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

По предварительным данным, мужчина наехал на комбайне на опасное устройство. Губернатор заявил, что ЧП произошло в месте, где установлены таблички, предупреждающие об опасности.

Пострадавший попал в больницу. У него диагностировали черепно-мозговую травму. 

Пострадавшего доставили в больницу с черепно-мозговой травмой.

Ранее на Piter.tv: во время обстрела ВСУ города Шебекино погибли два человека.

Фото: Piter.tv

Теги: белгородская область, всу, комбайнер, подорвался на мине
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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