Командующий сухопутными войсками ВСУ Сырский заявил о новых решениях по обороне Артемовска

Александр Сырский посетил с рабочим визитом солдат, которые находятся в городе на службе.

Командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил в собственном Telegram-канале о том, что руководством ВСУ был принят ряд политических решений по усилению обороны города Артемовска. На текущий момент около 80 процентов территории данного населенного пункта уже контролируются российскими представителями. Эксперт заметил, что несмотря на все прогнозы недоброжелателей, ВСУ все еще удерживают территорию.

Мы продолжаем вести оборонительные операции и сдерживание на востоке. Приехал к нашим воинам. Вместе с командирами мы приняли ряд необходимых решений, направленных на обеспечение эффективной обороны. пост Александра Сырского в ТГ-канале

"РВ" опубликованы видеокадры патрулирования военнослужащими ВСУ улиц города Бахмута.

Фото и видео: Telegram | СИРСЬКИЙ