Командир соединения ВДВ вручил награды отличившимся в СВО саперам

Командир Ивановского соединения ВДВ наградил российских десантников из инженерно-саперного батальона, полковник Евгений Тонких в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне. Известно, что государственные награды вручены бойцам, которые особенно отличились на передовой линии по артемовскому направлении. Военнослужащие оценены за проявленное мужество, отвагу и героизм во время выполнения задач СВО. Им вручены знаки отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский крест IV степени, медали "За отвагу", "За храбрость", Суворова и Жукова и За разминирование.
Командир поблагодарил за высокий профессионализм, проявленные в ходе выполнения боевых задач, пожелал крепкого здоровья и успехов в службе на благо Отечества.
пресс-служба Минобороны РФ
Появилось видео поражения опорных пунктов ВСУ дронами-камикадзе.
Фото и видео: Минобороны России
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