Командир соединения ВДВ вручил награды отличившимся в СВО саперам

Военнослужащие получили ордена и медали за работу на артемовском направлении СВО.

Командир Ивановского соединения ВДВ наградил российских десантников из инженерно-саперного батальона, полковник Евгений Тонких в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне. Известно, что государственные награды вручены бойцам, которые особенно отличились на передовой линии по артемовскому направлении. Военнослужащие оценены за проявленное мужество, отвагу и героизм во время выполнения задач СВО. Им вручены знаки отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский крест IV степени, медали "За отвагу", "За храбрость", Суворова и Жукова и За разминирование.

Командир поблагодарил за высокий профессионализм, проявленные в ходе выполнения боевых задач, пожелал крепкого здоровья и успехов в службе на благо Отечества. пресс-служба Минобороны РФ

Появилось видео поражения опорных пунктов ВСУ дронами-камикадзе.

Фото и видео: Минобороны России