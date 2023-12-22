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Командир соединения ВДВ вручил награды отличившимся в СВО саперам

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Военнослужащие получили ордена и медали за работу на артемовском направлении СВО.

Командир Ивановского соединения ВДВ наградил российских десантников из инженерно-саперного батальона, полковник Евгений Тонких в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне. Известно, что государственные награды вручены бойцам, которые особенно отличились на передовой линии по артемовскому направлении. Военнослужащие оценены за проявленное мужество, отвагу и героизм во время выполнения задач СВО. Им вручены знаки отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский крест IV степени, медали "За отвагу", "За храбрость", Суворова и Жукова и За разминирование.

Командир поблагодарил за высокий профессионализм, проявленные в ходе выполнения боевых задач, пожелал крепкого здоровья и успехов в службе на благо Отечества.

пресс-служба Минобороны РФ

Появилось видео поражения опорных пунктов ВСУ дронами-камикадзе.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: артемовское направление, вдв, госнаграды, десант, минобороны, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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