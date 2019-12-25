Колпинца отправили в колонию за выброшенную из окна собаку

Жестокость к животному мужчина объяснил невоспитанностью собаки.

Колпинский районный суд Петербурга приговорил колпинца Николая Дутчака к 3,5 годам в колонии за жестокое обращение с животным. Об этом 16 марта сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Еще в мае прошлого года пьяный Дутчак побил, а затем выбросил из окна квартиры на четвертом этаже собаку Юту породы метис. Инцидент произошел в доме №67 по проспекту Ленина. Животное сломало лопатку при падении. Как пояснил мужчина, собака отправилась в окно из-за своей невоспитанности, якобы ее хозяин за ней не ухаживал.

Также выяснилось, что в сентябре 2018 года Дутчак иниицировал конфликт с неназываемым мужчиной, после чего избил его по голове и телу. Пострадавший получил тяжкий вред здоровью.

В суде Дутчак раскаялся и полностью признал вину по обоим эпизодам.

Эта жестокая история получила хороший финал: собака Юта нашла новый дом и добрых хозяев.

Фото: "ВКонтакте"