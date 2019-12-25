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Количество заболевших коронавирусом в Ленобласти увеличилось за день почти на четверть
Сегодня, 12:24
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Количество заболевших коронавирусом в Ленобласти увеличилось за день почти на четверть

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За 9 июня выявили 103 новых случая COVID-19 в Ленинградской области.

10 июня Роспотребнадзор опубликовал данные по распространению коронавирусной инфекции в Ленинградской области за прошедшие сутки. Всего в различных районах региона выявлено 103 новых случая COVID-19, что на 18 случаев больше, чем за 8 июня. Общее количество заболевших с начала пандемии в Ленобласти теперь составляет 46149 человек, а выздоровевших - 42774. 

В обновленной таблице приводятся населенные пункты, в которых были зарегистрированы последние случаи коронавируса - более трех случаев выявлено в Тихвине - 11, Кингисеппе - 4, Гатчине - 4, Выборге - 5, Кудрово - 9. 

На странице регионального оперативного штаба о ситуации и мерах по противодействию распространению коронавируса "Минус коронавирус. Ленобласть" в соцсети ВКонтакте, где также публикуется статистика заболеваемости и смертности от COVID-19, пользователи усомнились в ее достоверности и объективности. В часности, житель села Первомайское поставил под сомнение единичность случая COVID-19 в данном населенном пункте, где под ковидных больных приспособили целую больницу. 

Недавно Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко призвал ужесточить ограничения в "красной коронавирусной зоне" Ленобласти, а коечный фонд для коронавирусных больных в регионе вновь стал увеличиваться

Фото: Pixabay

Теги: covid-19, вирус, дрозденко, коечный фонд, коронавирус, красная зона, мониторинг ситуации, оперативный штаб, пандемия, роспотребнадзор
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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