Количество заболевших коронавирусом в Ленобласти увеличилось за день почти на четверть

За 9 июня выявили 103 новых случая COVID-19 в Ленинградской области.

10 июня Роспотребнадзор опубликовал данные по распространению коронавирусной инфекции в Ленинградской области за прошедшие сутки. Всего в различных районах региона выявлено 103 новых случая COVID-19, что на 18 случаев больше, чем за 8 июня. Общее количество заболевших с начала пандемии в Ленобласти теперь составляет 46149 человек, а выздоровевших - 42774.

В обновленной таблице приводятся населенные пункты, в которых были зарегистрированы последние случаи коронавируса - более трех случаев выявлено в Тихвине - 11, Кингисеппе - 4, Гатчине - 4, Выборге - 5, Кудрово - 9.

На странице регионального оперативного штаба о ситуации и мерах по противодействию распространению коронавируса "Минус коронавирус. Ленобласть" в соцсети ВКонтакте, где также публикуется статистика заболеваемости и смертности от COVID-19, пользователи усомнились в ее достоверности и объективности. В часности, житель села Первомайское поставил под сомнение единичность случая COVID-19 в данном населенном пункте, где под ковидных больных приспособили целую больницу.

Недавно Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко призвал ужесточить ограничения в "красной коронавирусной зоне" Ленобласти, а коечный фонд для коронавирусных больных в регионе вновь стал увеличиваться.

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