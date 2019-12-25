В Ленобласти поставили дополнительные койки для больных коронавирусом

Запасные места для зараженных COVID-19 приготовили в Лужском больнице.

В Ленинградской области продолжают наращивать количество коек для пациентов с COVID-19. Дополнительные 230 мест добавлены в палатах Лужской больницы. Общее количество коечного фонда для больных коронавирусом в области сегодня составляет 1181 койку. Из них свободными числятся 260 коек, включая 89 в палатах реанимации.

Сообщается, что за прошлые сутки, 8 июня, специализированные койки заняли 125 человек, а 9 пациентов поступили в палаты интенсивной терапии. Сутками ранее в больницы Ленобласти поступил 131 житель региона с коронавирусной инфекцией. Медики призывают сделать прививку в районных больницах одной из трех имеющихся в Ленобласти вакцин.

По данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с распространением коронавируса в Ленинградской области, за 8 июня официально было выявлено 85 новых случаев ковида.

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