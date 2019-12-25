ФНС России возобновит личный прием граждан с 15 июня: как записаться на прием

Обратиться в налоговую можно будет только по предварительной записи.

Открытие налоговых

С 15 июня ФНС России открывает налоговые инспекции для личного приема граждан. С учетом эпидемиологической обстановки в стране обратиться в контрольно-надзорный орган можно будет только по предварительной записи.

Записаться на прием в налоговую

Записаться на прием можно с 1 июня при помощи сервиса "Онлайн-запись на прием в инспекцию" или через Единый Контакт-центр ФНС России по номеру телефона 8 (800) 222-22-22.

В ФНС напоминают гражданам, что при посещении налогового органа необходимо иметь при себе средства индивидуальной защиты. В соответствии с правилами, принятыми в РФ, на каждом посетителе должны быть маски и перчатки.

Оплатить налоги онлайн

Решить многие вопросы по налогам можно удаленно. На сайте Службы доступны более 50 онлайн-сервисов. Кроме того, счета можно оплатить через Личный кабинет налогоплательщика. Там же физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели могут уточнить информацию по своему имуществу, отправить декларацию 3-НДФЛ и документы для получения налогового вычета за лечение, обучение или покупку недвижимости, провести сверку с бюджетом, уточнить невыясненные платежи и другое.

Оплатить налоги, пошлины и страховые взносы онлайн могут и те, кто не является пользователем Личного кабинета. В сервисе "Уплата налогов и пошлин" достаточно лишь ввести реквизиты своей банковской карты.

Кроме того, онлайн можно узнать свой ИНН, подать заявление на постановку на учет, отправить документы на регистрацию компании, получить выпуску из ЕГРЮЛ/ЕГРИП/ЕГРН, подтвердить статус налогового резидента России и другое.

Также в специальных разделах сайта можно ознакомиться с перечнем мер поддержки бизнеса, пострадавшего во время пандемии коронавируса, и отправить заявление на субсидию.

Фото: Instagram / fns_russia