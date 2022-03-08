Петербургский книжный магазин "Листва" заявил о закрытии

В связи с этим проходит распродажа под названием "Конец света".

Книжный магазин "Листва", расположенный на Литейном проспекте в Санкт-Петербурге, объявил о своем закрытии 31 декабря 2024 года. Об этом сообщается в официальной группе магазина во "ВКонтакте".

В объявлении, сделанном в шутливой манере с упоминанием "конца света", говорится о закрытии магазина на неопределённый срок. Часть сотрудников, по словам организаторов, отправляется в "защищённый от ядерного удара бункер", а другая — "в скит". В связи с предстоящим закрытием в магазине проходит распродажа под названием "Конец света".

С 1 января 2025 года двери книжной лавки "Листва" в Петербурге будут закрыты на неопределённый срок, уточняется в сообщении магазина.

Ранее Piter.TV сообщал, что до конца 2024 года движение по Московскому проспекту ночью будет ограничено

Фото: ВКонтакте / "Листва: Петербург"