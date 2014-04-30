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Клишас: увеличение штрафов за утечку персональных данных должно стимулировать компании заниматься этим вопросом

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Сенатор рассказал о причинах ужесточения закона.

Российский сенатор Андрей Клишас заявил о том, что кратное увеличение штрафов за утечку персональных данных должно стимулировать отечественные компании заниматься этим вопросом. Такое мнение высказал в эфире радиостанции Sputnik глава профильного комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству.

Эта мера не носит фискальный характер, нет задачи собрать деньги в бюджет. Государство таким образом обращает внимание компаний на необходимость сохранности персональных данных россиян.

Андрей Клишас, сенатор РФ 

Напомним, что ранее комитет Совета Федерации заявил о том, что поддерживает инициативу Минцифры России по ужесточению наказаний за утечку личных данных пользователей онлайн-ресурсов. В ведомстве эксперты предложили увеличить должностных лиц штраф до 500 - 700 тысяч рублей, для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – до 1% от совокупной годовой выручки, но в размере не менее трех миллионов рублей.

Клишас объяснил, почему нельзя решить вопрос смертной казни на референдуме.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik
 

Теги: андрей клишас, бизнес, персональные данные, совет федерации, штрафы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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