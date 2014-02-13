Климкин испугался из-за речи Путина на форуме в Давосе

Экс-глава МИД Украины считает, что в вопросе Донбасса Москва может пойти по "абхазскому сценарию".

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин испугался из-за речи Владимира Путина на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Чиновник написал в собственном аккаунте на Facebook о том, что Россия "шантажирует" Киев. Спикер подчеркнул, что речь российского лидера осталась без должного внимания. Он сравнил ее с Мюнхенской речью Путина, которая была в 2007 году. Тогда речь имела эффект "разовравшейся бомбы".

Эта речь в Давосе рассматривается как начало торгов с новой американской администрацией...Нашей реакцией на этот шантаж должен быть общий с нашими друзьями ответ — что российский режим получит, если пойдет дальше Павел Климкин, экс-глава МИД Украины

Чиновник напомнил, что в конце января в Донецке также прошел форум "Русский Донбасс". Климкин уточнил, что по его мнению, это говорит о том, что Москва готова пойти в ситуации с урегулированием конфликта по "абхазскому сценарию". Он призывает коллег не допустить никаких переговоров за спиной у Киева.

Путин заявил об угрозе начала борьбы "всех против всех".

Фото: Pixabay.com