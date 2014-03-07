Украинец считает, что слова словацкого премьера были "по Фрейду".

Бывший украинский глава внешнеполитического ведомства Павел Климкин испугался, что Закарпатье станет "вторым Крымом". Об этом чиновник написал на собственной странице в социальной сети Facebook. Эксперт прокомментировал шутку премьер-министр Словакии Игоря Матовича о том, что страна готова расплатиться за поставки российской вакцины от коронавируса "украинским Закарпатьем". Такое заявление политик сделал в эфире радио Expres.

Будет очень грустно и неправильно, если наша реакция ограничится публичными заявлениями и требованием извинений — не хочется, чтобы Закарпатье стало "вторым Крымом". Вы можете сказать, что до этого далеко и будете правы, но риски тоже безумны — от клановости и контрабанды до иностранного влияния, прежде всего российского. Павел Климкин, бывший глава МИД Украины

Украинский чиновник считает, что словацкая шутка была "по Фрейду", а в некоторых головах действительно существует мысль о том, что регион Закарпатья не принадлежит Киеву.

Климкин испугался из-за речи Путина на форуме в Давосе.

Фото: Pixabay.com