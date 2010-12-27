Клиенты авиакомпании "ВИМ-авиа" в течение суток не могут улететь из Турции и Армении

пассажирам ВИМ-Авиа ну сутки откладывают рейсы из других стран.

В очередной раз клиенты авиакомпании “ВИМ-Авиа” жалуются на оператора. Петербургские и московские пассажиры не могут сесть на самолет до дома в течение суток. Наши земляки пытаются улететь из Туриции и Армении, но рейс постоянно откладывается.

Рейс из Анталии должен был состояться 11 сентября в восемь часов вечера, однако, его отложили на полтретьего ночи 12 сентября. Клиенты пишут, что решение неокончательное и, возможно, полет опять перенесут. “Пулково” сообщает, что в Северную столицу рейс прилетит не раньше половины седьмого утра завтрашнего дня.

Также своего самолета в течение суток ждут клиенты, застрявшие в Ереване. Их самолет должен был вылететь из Армении 10 сентября в час дня. До этого момента пассажиры до сих пор находятся в аэропорту.

Как стало известно из слов россиян, на телефонные звонки операторы “ВИМ-Авиа” не отвечают.

Напомним, что крупные задержки у авиакомпании начались в мае 2017 года. Тогда пострадали десятки тысяч человек. Причина таких задержек может крыться в финансовых проблемах.