Клиенты СберБанка могут обменять валюту с помощью виртуальных ассистентов Салют

СберБанк стал первым банком в России, который реализовал такую возможность.

Пользователям мобильного приложения СберБанк Онлайн стала доступна новая функция. Теперь при помощи виртуальных ассистентов семейства Салют – Сбера, Джой и Афины – можно совершать валютно-обменные операции голосом. В частности, они помогут клиенту не только быстро узнать действующий курс валют, но и провести валютные операции.

Для того чтобы воспользоваться сервисом достаточно сказать: "Салют, купи 100 долларов". Ассистент сразу подберет необходимый счет для зачисления валюты, подскажет сумму операции, текущий курс и расскажет, как совершить операцию на более выгодных условиях.

Для работы доступны все валюты, которые уже есть в СберБанк Онлайн. Их сейчас 11. В будущем появится возможность отслеживать динамику курса, узнавать валютные новости, а также настраивать автопокупку валюты на счет.

Мы стали первым банком в России, который обучил своих ассистентов навыку обмена валют. Ежедневно Афину, Джой или Сбера чаще всего спрашивают о курсе валют – этот навык находится на 8 месте в рейтинге популярности у клиентов Сбера среди всех навыков виртуальных ассистентов Салют. Сергей Широков, директор дивизиона "Занять и сберегать" СберБанк

Фото: salute.sber.ru