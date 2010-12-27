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Классный час в сентябре в петербургских школах посвятят теме блокады Ленинграда
Сегодня, 14:13
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nadezhda_sib

Классный час в сентябре в петербургских школах посвятят теме блокады Ленинграда

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Программа будет состоять не только из занятия в классе, но и экскурсии.

Учебный год в школах Северной столицы начнется с классного часа, посвященного блокаде Ленинграда. Об этом 21 августа сообщила пресс-служба комитета по образованию Петербурга. 

Для тематического урока Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования подготовила методические рекомендации "Как говорить со школьниками о блокаде Ленинграда". Предполагается, что учителя смогут не только проводить классические занятия в классе, но и организуют экскурсию по памятным местам. 

"Такие уроки нужны для сохранения исторической памяти, передачи знаний о самых важных, в том числе и трагических, страницах истории нашего города",

- отметила председатель комитета по образованию Жанна Воробьева.

Инициативу Правительства Петербурга поддержал Президент России. В начале учебного года школьникам расскажут о страшных событиях, которые произошли в Ленинграде 78 лет назад и длились на протяжении 900 дней. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге мужчина отдал полиции почти 300 кг боеприпасов

Фото: pixabay.com 

 

Теги: блокада ленинграда, классный час, школа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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