Китайская DeepSeek ограничила регистрацию новых пользователей

Сотрудники компании рассказали о причинах ошибок во время пользования приложением.

Китайская компания DeepSeek сообщила о временном ограничении регистрации новых пользователей "в результате атак". Иностранные специалисты объясняют, что сбои в технологическом продукте наблюдаются второй день при ажиотаже вокруг чат-бота. Сегодня частичные сбои в работе чат-бота длились 17 часов, а значительные сбои - только пять минут. В понедельник, 27 января, и частичные, и значительные сбои длились примерно по часу. Речь шла об ошибках авторизации и функционирования сервиса API. При этом уже зарегистрированные пользователи могут заходить на онлайн-ресурс в привычном режиме.

В связи с масштабными атаками на сервисы DeepSeek мы временно ограничиваем регистрацию (новых пользователей - ред.), чтобы обеспечить непрерывность работы сервиса. сообщение сайта DeepSeek

Напомним, что основанная в Китае компания DeepSeek 20 января объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта. Разработчики утверждают, что их продукт не уступает по возможностям ChatGPT. Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде государств. В онлафн-магазине приложений от компании Apple - App Store - ассистент DeepSeek вышел на лидирующую строчку в США, Великобритании, ОАЭ, Японии, Южной Корее и Китае.

Петербуржцы активно используют нейросети для поиска новой работы.

Фото: Piter.tv