Китайские бизнесмены активно скупают недвижимость на Ваське

Граждане КНР открывают здесь рестораны, парикмахерские и торговые центры "только для своих".

Китайские бизнесмены начали активно скупать недвижимость на Васильевском острове. На этом месте они открывают рестораны, парикмахерские и торговые центры "только для своих". Об этом пишет "Комсомольская правда в Петербурге".

Например, для простых горожан теперь недоступен ресторан в Таможенном переулке, где раньше подавали блюда российской кухни. Бывший владелец заведения продал свой бизнес китайцам. Сейчас в ресторане обслуживают только жителей КНР.

При этом директор Лаборатории изучения китайского туризма Полина Рысакова считает, что китайцы не останутся в России надолго. Эксперт уверена, что это продолжится, пока им выгодно находится в стране.

Многие оформляют вид на жительство, но не гражданство. У китайцев здесь самый низкий процент среди других групп, которые к нам приезжают. Это доказывает, что они не планируют оставаться здесь навсегда. Полина Рысакова

Ранее мы писали, что в Петербурге обманутым дольщикам вернули деньги за недостроенное жилье.

Фото: Википедия